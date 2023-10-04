الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: نصر أكتوبر سطرت بأحرف من نور في التاريخ المصري

النائب فرج فتحي
النائب فرج فتحي

تقدم النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقادة والضباط، وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 50 لنصر أكتوبر المجيد.

 

فكانت دائما وستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب

 

وقال "فرج"، إن حرب السادس من أكتوبر ستظل خالدة في أذهان المصريين، حيث سطرت بأحرف من نور في التاريخ المصري الحديث، فكانت دائما وستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة التي قدم رجالها أرواحهم ودماءهم من أجل الانتصار لعزة وكرامة هذا الوطن، واستعادة ترابه الغالي، فقدموا أروع المعارك والتضحيات من أجل أن ترفع مصر علمها من جديد على سيناء، الأرض المباركة التي كانت وستظل مطمعا للطامعين.

 

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ملحمة وطنية

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري وقف خلف جيشه من أجل صناعة ملحمة وطنية، تجسد المعنى الحقيقي لكفاح شعبي من أجل الحفاظ على شموخه وسلامة أراضيه، مؤكدا أن حرب أكتوبر سجلت أن أمام العالم كله أن المصري عندما يمتلك الإرادة والعزيمة يصبح كل المستحيل ممكنا، حيث تمكن الجندي المصري التفوق على الأسلحة والعتاد وإيجاد حلول عبقرية قلبت الموازين لصالح مصر، بعد أن روجت إسرائيل أمام العالم بأن لديها جيشا لا يقهر، وأن تمتلك خط بارليف المنيع الذي لن تتمكن المصريون من عبوره.

 

إرادة وعزيمة لدفع الدولة نحو عبور التحديات

 

وأكد النائب فرج فتحي، الشعب المصري بأن يستلهم من تاريخه ما يمكنه من عبور حاضره وصناعة مستقبله، وأن يتحلى كل مصري بروح 6 أكتوبر من إرادة وعزيمة لدفع الدولة نحو عبور التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، ومواصلة مسيرة البناء والتعمير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النائب فرج فتحي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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