الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بهاء الدين أبوشقة يرفع أعمال الجلسة الأولى لمدة نصف ساعة

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة

رفع المستشار بهاء الدين أبوشقة أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، قائلًا: "ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة من أجل العمل على إقرار القوائم الخاصة باللجان النوعية بصورتها النهائية".

ومنح أبوشقة الوقت الكافي من أجل تقديم أي نائب مقترحاته أو مرئياته أو تظلمه إن وجد عن تلك القوائم.

ويخصص المجلس جلسته الرابعة لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، والتي ستجرى في ذات اليوم.

فعاليات الجلسة الأولى

وشهدت جلسة الأمس الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت الجلسة الثانية، أمس، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

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المستشار بهاء الدين أبوشقة الجلسة الأولى مجلس الشيوخ القوائم الخاصة اللجان النوعية

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