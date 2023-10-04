الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى يتقدم بأول طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية في الكثير من مدارس الجمهورية مما يؤثر سلبا على الخريطة الزمنية المعدة سلفا لإنهاء المقررات الدراسية.

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“محسب”: الأمر بات مكررًا فى كل فصل دراسى

وقال "محسب"، في طلبه، إنه تلقى على مدار الأيام الماضية شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية إلى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في الكثير من مدارس الجمهورية، في الوقت الذي أكد فيه وزير التعليم أن الكتب وصلت بالفعل إلى المدارس، وأنه لا تأخير في تسليمها إلى الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر بات مكررا في كل فصل دراسي.

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وتساءل عضو مجلس النواب: هل كانت بداية العام الدراسي مفاجأة للوزارة؟  وكيف سيتم التعامل مع تأثير هذا التأخر على الجدول الزمنى الذي تم وضعه من قبل الوزارة للانتهاء من المقررات الدراسية؟، مشيرا إلى حجم الضغط الذي يشعر به أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي، خاصة أن المعلمين اضطروا بالفعل في شرح المنهج قبل وصول كتب الوزارة، وهو الأمر الذي يدفع البعض لشراء الكتب الخارجية لكي يتمكن أبناؤهم من تحصيل الدروس أولا بأول، وعدم تراكمها عليهم، مما يزيد من الأعباء المادية علي الأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.

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وأوضح "محسب"، أن وزارة التعليم اتخذت قرارا إيجابيا بتخفيف المناهج بما يتوافق مع المدة الزمنية للفصل الدراسي، لكن يبدو أن تأخر تسليم الكتب المدرسية سيحافظ على حالة الضغط التى يتعرض لها الطلبة سنويا، مطالبا وزير التعليم بالكشف عن أسباب تأخر وصول الكتب إلى الكثير من المدارس حتى الآن رغم انطلاق الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء تسليم الكتب لجميع المراحل بنهاية الأسبوع الجاري حتى تنتظم العملية التعليمية وفقا للخريطة المحددة سلفا.

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