الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعتمد المخططين الاستراتيجيين لمدينتيِّ النجيلة والعلمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المخططين الاستراتيجيين لمدينتيِّ النجيلة والعلمين؛ تمهيدًَا لاعتمادهما النهائي من وزير الإسكان. 

واعتمد محافظ مطروح، المخطط الاستراتيجي لمدينة النجيلة، وذلك بعد اعتماد الحيز العمراني لمدينة النجيلة بمساحة حوالي ٨٠٠٠ فدان.

كما اعتمد أيضا تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين بعد أن تم إضافة مساحة ٢٥٨ فدانًا للحيز العمراني، مؤكدًا أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية وتنفيذًا للاشتراطات البنائية الجديدة.

المخطط الاستراتيجى لمدينة سيوة

من جهتها، أضافت المهندسة أمل عرفة، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه جارٍ العمل أيضًا بالمخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة، وسيتم البدء بتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام بما يهدف إليه من تحقيق استقرار وتنمية مستدامة.

مطروح محافظ مطروح المخطط الإستراتيجي مدينة النجيلة مدينة العلمين

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