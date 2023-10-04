رئيس جامعة سوهاج يستمع لمطالب ومقترحات العاملين بالجهاز الإداري

عقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لقاءََ موسعاََ مع القيادات الجامعية وأعضاء الجهاز الإداري، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، ومدراء العموم بجميع الإدارات، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

واستهل رئيس الجامعة كلمته، بتقديم التهنئة لجميع أفراد المجتمع الجامعي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والذي يتزامن مع الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وأيضًا الإحتفال باليوبيل الذهبي لذكري إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى أن يعيد على الشعب المصري تلك المناسبات بالخير والبركة، معربًا عن فخره لمشاركته فى فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، والذي نظم على مدار 3 أيام بالعاصمة الإدارية وما حققه من نجاحات على كافة الأصعدة، انتهت بإعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعزمه الترشح لفترة إنتخابية جديدة، استجابةََ لرغبة الشعب المصري العظيم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، على أهمية التواصل الدائم مع كافة مكونات الجامعة من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية وضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للطلبة على أعلى مستوى، مع ضرورة خلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل وتحسين الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للعاملين بالجهاز الإداري، والذى يعتبر جزء لا يتجزأ من المؤسسة التعليمية، مشيدًا بدورهم البناء والفاعل فى النهوض بصرح الجامعة والرقي به، وتحقيق رسالتها ورؤيتها على أرض الواقع.

ووجه "النعماني"، بضرورة استمرار فتح قنوات التواصل مع أعضاء الجهاز الإداري من أجل الوصول إلى أفضل مستوى رضي وظيفي لدي العاملين، إلى جانب العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة، وتكوين صفوف جديدة من الإداريين الأكفاء، بالإضافة إلى التركيز على إنماء الموارد البشرية، وحث العاملين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتحسين جودة الإنتاج عن طريق الدورات التدريبية التأهيلية التي تنظمها الجامعة.

وفتح رئيس الجامعة باب النقاش والتساؤلات مع العاملين، والذين تفاعلوا مع الحوار بشكل جاد وطرحوا العديد من المطالب والآراء والاقتراحات، والتى قوبلت من جهة رئيس الجامعة بالترحيب والشفافية والمصداقية فى الرد، مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير لما يبذلوه من مجهودات لصالح الجامعة، وطالبهم بالعمل بروح الفريق الواحد، والمثابرة والسعي الدؤوب للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.

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