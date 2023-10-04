الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الكرم فضيلة أخلاقية.. حلقة جديدة من ملتقى الطفل بالجامع الأزهر السبت

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يواصل الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، عقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

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يأتي ملتقى الطفل الذي يُعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

ويحاضر في الملتقى الشيخ أحمد عبدالله، الباحث بوحدة العلاقات العامة والإعلام بالجامع الأزهر، موضحًا "فضيلة الكرم كقيمة أخلاقية"، بينما يستعرض د. محمود أبو العلا، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر شرح "المفعول به".

وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات بعناية فائقة بما يتماشى مع مستجدات العصر، مؤكدًا أن خُلق الكرم يؤلف بين أبناء الأمة ويجعل منها جسدًا واحدًا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، موضحا أن منبع ذلك الخلق هو إرادة وجه الله الكريم - جل جلاله – حيث أن خلق الكرم تفرع وتشعب في جميع شعب الإيمان وفي شتى مناحي الحياة.

وأضاف أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرًا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن، لافتا إلى أنه من المقرر فتح ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر القادم، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في كل قرى ومراكز الجمهورية.

الجامع الأزهر ملتقى الطفل الأزهر الشريف الرواق الأزهري توعية النشء الآداب الإسلامية الأخلاقيات السليمة

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