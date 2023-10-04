الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى نصر أكتوبر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

تقدم فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بأسمى آيات التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، والقوات المسلحة الباسلة؛ قيادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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وأكد شيخ الأزهر أن حرب أكتوبر كانت ولا تزال وستظل من أعظم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر والعالم العربي، بما تجسده من بطولات وتضحيات قوات جيشنا البواسل وشعبنا العظيم في الدفاع عن الوطن والذود عنه والحفاظ على حقوقه وكرامته، وستبقى شاهدًا على شجاعة الجيش المصري، ودليلًا على أن جنود مصر كانوا ولا يزالون الدرع الواقي والحارس الأمين الذي حماها طوال تاريخها من الغزاة والمعتدين.

وبهذه المناسبة، يدعو شيخ الأزهر جميع المصريين لاستلهام معاني الإصرار والعزيمة والعمل الجاد لبناء وطننا وتحقيق نهضته، وأن يكون هذا الانتصار العظيم حافزًا لهم لبذل الجهد والعرق في سبيل النهوض بمصرنا الحبيبة، والإسهام في نهضتها وتطورها، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة الوطن، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والنمو والرخاء والاستقرار.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

في سياق آخر، توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وكل جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة،  التي سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة، حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقةً في أذهان المصريين جميعًا.

 

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