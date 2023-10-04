"السيناريو الأسوأ" يُلاحق مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

لم تكن مواجهة أمس، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجالطة سراي التركي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، على ملعب أولد ترافورد، هي الأولى بينهما في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي تمكن من حسمها جالطة سراي بنتيجة 3 – 2.

مواجهات مانشستر يونايتد وجالطة سراي

سبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات في موسمين سابقين، وهما 1994 – 1995 في المجموعة الأولى، وتعادل جالطة سراي مع مان يونايتد سلبيا في الجولة الثانية، وفاز مان يوناتيد بنتيجة كبيرة برباعية نظيفة في الجولة السادسة.

في هذا الموسم لم يتمكن الناديان من تجاوز دور المجموعات إذ احتل مان يونايتد المركز الثالث برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين على ناديي جوتنبيرج السويدي، وجالطة سراي، وتعادلين مع ناديي جالطة سراي، وبرشلونة الإسباني، وتلقى هزيمتين على يد برشلونة، وجوتنبيرج في حين قبع جالطة سراي في قاع المجموعة بـ4 نقاط فقط حصدها من انتصار وحيد على برشلونة، وتعادل وحيد مع مان يونايتد، وتعرض لـ4 خسائر منها خسارتان أمام جوتنبيرج، وخسارة أمام برشلونة، ومان يونايتد.

الموسم الثاني 2012 – 2013، وتقابلا في المجموعة الثامنة، واستطاع كل نادي أن يتغلب على الآخر بنتيجة هدف دون رد، مان يوناتيد في الجولة الأولى، وجالطة سراي في الجولة الخامس.

وتمكن يونايتد وجلطة سراي، هذا الموسم، من التأهل سويا إلى دور الـ16، مان يونايتد متصدرا برصيد 12 نقطة جناها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي سبورتينج براجا البرتغالي، وانتصار على جالطة سراي، ونادي كلوج الروماني، ولم يتعادل لكنه تلقى هزيمتين على يد جالطة سراي، وكلوج.

أما جالطة سراي فبصفته وصيفا بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات على كلوج، ومان يوناتيد، وبراجا، وتعادل واحد مع كلوج بينما تعرض لخسارتين أمام مان يونايتد، وبراجا.

إذن في 4 مواجهات سابقة جمعت مان يونايتد، وجلطة سراي في دور المجموعات كان يتفوق مان يونايتد بانتصارين، وجالطة سراي بانتصار وحيد، وتعادل وحيد.

بانتصار جالطة سراي الأخير على مان يوناتيد تعادلت كفة الانتصارات.

مانشستر يوناتيد الانطلاقة الأسوأ في دور المجموعات

لم يحدث في تاريخ مشاركات مان يونايتد في دوري أبطال أوروبا، أنه انهزم في أول جولتين في دور المجموعات إذ تلقى هزيمتين على يد نادي بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى، وجالطة سراي ليتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.

كان أضعف الإيمان أن يجمع مان يونايتد نقطتين على الأقل في الجولتين الأوليتين، وفعلها في موسمين، الأول كان 1998 – 1999 في المجموعة الرابعة، وتعادل في أول جولتين مع برشلونة، والبايرن لكنه تمكن من العبور إلى دور الثمانية حيث حل وصيفا دون خسارة بـ10 نقاط حصدها من انتصارين على نادي بروندبي الدنماركي، و4 تعادلات منها تعادلان مع برشلونة، وتعادلان مع البايرن.

أما الموسم الثاني، فكان 2011 – 2012، وتعادل في الجولتين الأولتين في المجموعة الثالثة مع ناديي بنفيكا البرتغالي، وبازل السويسري.

لم ينجح في تخطي هذه المجموعة إذ احتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط جناها من انتصارين على نادي اتسيلول جلاتس الروماني، و3 تعادلات بواقع تعادلين مع بنفيكا، وتعادل مع بازل، وتعرض لخسارة واحدة أمام بازل.

جالطة سراي وجمع 4 نقاط للمرة الثالثة

على الجانب الآخر، هذه هي المرة الثالثة التي يتمكن فيها جالطة سراي من جمع 4 نقاط في أول جولتين في دور المجموعات حيث تعادل مع نادي كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الأولى، وفاز على مان يوناتيد ليحل وصيفا برصيد 4 نقاط.

فالمرة الأولى كانت في موسم 1998 – 1999 في المجموعة الثانية وتعادل مع نادي يوفنتوس في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية فاز على نادي أتلتيك بلباو الإسباني.

نجح في الصعود إلى دور الثمانية حيث حصد 8 نقاط من انتصارين على ناديي بلباو، وروزنبورج النرويجي، وتعادلين مع يوفنتوس في حين تلقى هزيمتين على يد روزنبورج، وبلباو.

أما المرة الثانية، فكانت في موسم 2000 – 2001 في الدور الثاني ( مجموعات ) المجموعة الثانية، وتعادل في الجولة الأولى مع نادي إيه سي ميلان الإيطالي، وتغلب في الجولة الثانية على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

استطاع أن يتأهل إلى دور ربع النهائي، بعد أن احتل المركز الثاني بـ10 نقاط جناها من 3 انتصارات على أندية باريس، وديبورتيفو لاكورونا الإسباني، وميلان، وتعادل وحيد مع ميلان، وتعرض لخسارتين أمام لاكورونا، وباريس.

يواجه مان يونايتد شبح الإقصاء المبكر، بعد هذه الانطلاقة الأسوأ في تاريخه على النقيض تماما جالطة سراي تمثل له النقاط الأربع في أول جولتين فألا حسنا جدا لأنه نجح في تخطي دور المجموعات.