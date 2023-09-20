جلطة سراي يتعادل مع كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا

تعادل جلطة سراي التركي مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وافتتح محمد اليونسي التسجيل لـ كوبنهاجن بهدف في الدقيقة 35 من متابعة لتمريرة لوكاس لاركر.

وسجل ديوجو جونتشالفيس ثاني أهداف الفريق الدنماركي في الدقيقة 58 من متابعة لتمريرة بيرجر ميلينج.

ولعب كوبنهاجن منقوص العدد منذ الدقيقة 73 بعد تحصل لاعبه إلياس يليرت على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء، الأمر الذي استغله جلطة سراي بالشكل الأمثل.

واستطاع ساشا بوي تسجيل الهدف الأول للفريق التركي في الدقيقة 86، قبل أن يدرك تيتي هدف التعادل في الدقيقة 88 من متابعة لتمريرة ويلفريد زاها، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، تحصل كل فريق على نقطة، ليحتلا المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى، في انتظار مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ضمن منافسات ذات المجموعة.