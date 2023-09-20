الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أليانز أرينا"، معقل الفريق البافاري.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا فشهد قيادة هاري كين لهجوم الفريق الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: سفين أولريخ

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز - يوزوا كيميتش

خط الوسط: ليون جروتسيكا - جمال موسيالا - سيرج جنابري - جمال موسيالا

خط الهجوم: هاري كين

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فشهد قيادة الدنماركي راسموس هويلوند لخط الهجوم، فيما يشغل الإسباني سيرجي ريجيلون مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - ليساندرو مارتينيز - سيرجي ريجيلون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - فاكوندو بيلستري - كريستيان إريكسن

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

وتضم ذات المجموعة فريقي جلطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي.

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