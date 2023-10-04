أولى هزائمه فى الموسم.. أرسنال يخسر أمام لانس فى دورى أبطال أوروبا

خسر فريق أرسنال الإنجليزي أمام مضيفه لانس الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد بوليرت ديليليس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح البرازيلي جابرييل خيسوس التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة ساكا.

وأدرك توماسون التعادل لـ لانس في الدقيقة 25، مستغلًا تقدم ديفيد رايا من مرماه.

وتعرض بوكايو ساكا للإصابة ليتم استبداله بزميله فابيو فييرا، قبل أيام من المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل واهي الهدف الثاني لـ لانس في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة فرانكوفسكي من الجهة اليمنى، ليهدي فريقه نقاط الانتصار الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد لانس لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، تعادل إشبيلية الإسباني مع نظيره بي إس في أيندهوفن الهولندي بهدفين لمثلهما.

تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا، فشهد استمرار تواجد آيرون رامسديل على مقاعد البدلاء لحساب ديفيد رايا.

وجاء تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس

وجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

وكان أرسنال قد استهل مشواره في دور المجموعات بانتصار كاسح على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تعادل لانس مع مضيفه إشبيلية بهدف وكان أرسنال قد استهل مشواره في دور المجموعات بانتصار كاسح على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تعادل لانس مع مضيفه إشبيلية بهدف.