الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إفريقية النواب: قرار السيسي بالترشح في الانتخابات ضرورة وطنية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن سعادته الغامرة باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء الملايين من الشعب المصري وإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا استجابة الرئيس السيسي لصوت الشعب والملايين الذين طالبوه بالترشح بمثابة احترام وتقدير كبيرين لإرادة المصريين.

رد جميل للقيادة السياسية التى حافظت على أمن واستقرار مصر 

كما اعتبر "سليم" في بيان له أصدره اليوم  أن ماحدث من خروج المصريين بالملايين فى ميادين مصر الرئيس بمثابة رد جميل للقيادة السياسية التى حافظت على أمن واستقرار مصر فى ظروف اقليمية ودولية بالغة الخطورة والتعقيد، مؤكدًا أن المصريين يثقون ثقة تامة ومطلقة فى قدرة الرئيس على استكمال مسيرة بناء وانطلاق الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي بدأها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

 

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ترشح السيسي ضرورة  لمواجهة التحديات الصعبة 

 

وأكد الدكتور محمد سليم، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 هو ضرورة وطنية تقتضيها الظروف التي تشهدها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الصعبة وتخفيف أثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وللحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موجهًا الشكر والتحية للمصريين الذين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية والمدرجين في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسئولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 10، و11 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر
فيما تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسية خارج مصر في  يوم 1، 2و، و3 ديسمبر 2023.

رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية مجلس النواب

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