مران الزمالك استعدادًا للبنك الأهلي.. عودة محمود علاء وانتظام شيكابالا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته المستمرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية قبل بدء الفقرة الفنية، وخاض لاعبو الزمالك الفقرة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وخصص أوسوريو فقرة في الجزء الثاني من المران للتدريب على الركض لزيادة معدل السرعات للاعبين.

وقام لاعبو الفريق بالمرور من بعض الحواجز الحديدية، والركض داخل الملعب للوصول لنقطة محددة، وتم تقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لتنفيذ هذه الفقرة التي تهدف لزيادة المعدلات البدنية والركض داخل الملعب بالشكل المطلوب.

وشهد مران الزمالك، مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة فى الوقت الذي اكتفي فيه الونش، بالتأهيل فى الجيمانيزيوم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري الممتاز 2023/2024

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي، يوم 7 أكتوبر الجاري 2023، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

الونش يواصل التأهيل فى جيمانزيوم

خاض محمود حمدي "الونش" تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأربعاء.

ويخضع الونش لبرنامج تأهيلي وكان الونش خاض تدريبات تأهيلية أمس داخل أرض الملعب على هامش المران، في حين اكتفى اليوم بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد خضوعه من قبل لعملية الرباط الصليبي، ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

شيكابالا ينتظم في تدريب الزمالك

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء.

وكان "شيكابالا" خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران أمس، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

وشهد مران اليوم مشاركة "شيكابالا" في كافة الفقرات البدنية والفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

عبدالله جمعة يشارك في تقسيمة الزمالك

وشهدت التقسيمة الفنية التي خاضها الزمالك، خلال مران الصباح، مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وجاءت مشاركة عبدالله جمعة في التقسيمة الفنية، بعدما كان يؤدي فقرات خاصة خلال التدريبات الأخيرة للفريق، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له.

وشارك جمعة في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء، بعد تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزيته.

وكان الزمالك، افتتح رحلة استعادة درع الدوري، بالتعادل الإيجابي في أول مواجهتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب، بنتيجة 2/2 و1/1، وهو ما جعل الفريق يبدأ مرحلة نزيف النقاط مبكرا، متراجعا للمركز الثاني عشر برصيد نقطتين، تركا القمة لزد وفيوتشر برصيد 6 نقاط، وغريمه التقليدي الأهلي بـ3 نقاط.