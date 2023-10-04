الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يهنئ السيسي بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

 

نص برقية التهنئة

جاء نص البرقية التي أرسلها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للرئيس عبدالفتاح السيسي كالتالي: “أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر المجيدة، إن هذا النصر العظيم سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز لكل المصريين، حيث ضرب رجال القوات المسلحة البواسل أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجًا يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مـر العصور”.

وختامًا نسأل الله العلي القدير أن يُسدد خُطاكم، وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير على مصرنا الحبيبة.

وكل عام وسيادتكم  بخير، ومصرنا وشعبها وجيشها الأبي في تقدم وازدهار.

 

كما أرسل الدكتور ناصر مندور برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي..

جاء بها:

“نُقدم لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، أطيب التهاني والأمنيات بالتوفيق والسداد.. بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر العظيم، هذا اليوم العظيم الذي سيظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة”.

 حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد الله خطاكم إلى ما فيه صالح الوطن.

وواصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إرسال برقيات التهنئة ببرقية  للفريق  أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء بها: “يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي والنيابة عن منتسبي جامعة قناة السويس، أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد”.

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