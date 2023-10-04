الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب مصر أكتوبر يهنئ الرئيس السيسى والمصريين باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

تقدم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ50 عاما، لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، واليوبيل الذهبى، حيث إنها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية ونقطة تحول كبرى في التاريخ أن هذه الذكرى العظيمة والتاريخية تُجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر والاعتزاز بالانتصار المجيد، وبما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين.

وقال الحزب فى بيان له، أنها الملحمة التي كانت اللبنة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية والتي تسير على طريق التقدم والازدهار بخطى واثقة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث لمصر

واضاف، ان هذا الإنتصار من أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث لمصر وللأمة العربية، لأنها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا بطولات عظيمة في هذه الحرب وأثبتوا للجميع أن الجندي المصري لايهاب الموت.

وتابع: ونحن نستلهم تضحيات شهدائنا الأبرار، نقول لأرواحهم الطاهرة أننا سنظل أوفياء للاهداف التي ضحوا من أجلها وسنحافظ– كما وعد الرئيس وأكد في أكثر من مناسبة على كل ذرة تراب أو نقطة مياه من مقدرات هذا البلد، وسيظل التاريخ يذكر أن ما بذلوه كان هو النبع الذي ما نزال جميعا ننهل من فيضه، كل عام ومصرنا الغالية وشعبها الأبي في استقرار وازدهار، تحتل مكانتها في صدارة الأمم، مثلما كانت دائما مهد الرقي والتقدم وحاملة لواء الحضارة الإنسانية.

كما تقدم حزب مصر أكتوبر، بخالص التهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأبناء القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ50 عاما لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث أن الشعب المصري بمختلف فئاته كان البطل الأول فيها وفى تحقيق هذا النصر، حتى أن تلك الحرب المجيدة يطلق عليها حرب الشعب المصري كله ولا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلا فى تلك الحرب.

مصر أكتوبر القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعظم الانتصارات الشعب المصري

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