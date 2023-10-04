محمود حميدة: أرفض لفظ "القوى الناعمة".. والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

نشر الحساب الرسمي للفنان محمود حميدة على فيسبوك فيديو يتحدث فيه عن السينما وخبراته في هذا المجال على مدار سنوات عديدة.

وتحت شعار "تأملات حول صناعة السينما"، يطرح الفنان محمود حميدة سلسلة من الفيديوهات التي يتحدث فيها عن علاقته الممتدة بهذا المجال، ورأيه في الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال الفنان محمود حميدة، إن صناعة السينما تعد أثقل من صناعة الفضاء، واصفا السينما بأنها سلاح فتاك، وهي الوحيدة القادرة على اختراق الآخر دون مقاومة.

تأملات حول صناعة السينما - YouTube

وتطرق الفنان محمود حميدة في الفيديو، إلى إبداء رأيه في مصطلح " القوى الناعمة"، مبديا اعتراضه على هذا الوصف الذي يحمل في طياته احتقار لهذه المهنة، وهو لفظ يصلح لمهن أخرى منها الحديد والصلب على سبيل المثال.

وأشار محمود حميدة إلى أن القوة لفظ تلزمه الشراسة، لكن السينما أشرس قوى مسالمة تخترق الآخر في سلام، واستشهد بتأثير الأفلام العالمية التي قدمت قصة إطلاق القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي.

وأوضح الفنان محمود حميدة أن المخرج والممثل الذي يقدم عمل عن هذا الحدث، اسمه وتأثيره محفور في ذاكرة المشاهد أكثر من صانع القنبلة في حد ذاته ما بيرز تأثير صناعة السينما القوي.

فيلم فرقة الموت

يذكر أن النجم الكبير محمود حميدة تعاقد مؤخرا على المشاركة في بطولة الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت” امام النجمين احمد عز وآسر ياسين.

فيلم فرق الموت من بطولة النجم أحمد عز، النجمة منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، بمشاركة خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.