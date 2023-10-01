افتتاح الإسكندرية السينمائي.. محمود حميدة يكرم إلهام شاهين: "تقدير ويدفعني لتقديم المزيد"

حرص النجم محمود حميدة على حضور فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والمقام بالإسكندرية.

وقدمت محمود حميدة درع التكريم للفنانة إلهام شاهين والتي تحمل هذة الدورة أسمها، والتي أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى إنه شئ عظيم ان يكرم الفنان في حياته ويجلعه يشعر بنوع من الفخر والتقدير ويدفعه لتقديم المزيد للجمهور.

وحضر حفل الافتتاح كل من: النجمة إلهام شاهين، جومانا مراد، المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وقد اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، فيلم "فطيمة" من إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة، لافتتاح الدورة الـ39 المقرر انطلاقها اليوم الأحد من عروس البحر المتوسط.

الفيلم يحكي صراع (فطيمة) لإثبات موهبتها في كرة القدم أمام الأولاد وصراعها مع والدها لتغيير فكره نحو ختان الإناث، وهو من سيناريو وإخراج أحمد عادل.

ويقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة"، وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو، فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار الدكتور محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلمًا من 25 دولة، كما يكرم المهرجان مجموعة من النجوم وهم: حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من أصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي.