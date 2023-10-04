أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز الدكتور محمد نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفوز كل من اللواء دكتور أحمد علي البدري وكيلا أول، والدكتورة رندا محمد مصطفي وكيلا ثانيا، والدكتور ناجح محمد سيد امينا للسر.

وفي أول تصريح له بعد انتخابه رئيسا للجنة، قال دعبس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملفي التعليم والتكنولوجيا في المقام الأول لأن هذين الملفين المهمين بالفعل هم قاطرة الحياة والاقتصاد في العالم.

ملف التعليم

وأضاف دعبس أن ما تم في ملف التعليم يعتبر إنجازًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم أجمع. ففي ظل تلك الظروف والتحديات، وجدنا افتتاح العشرات من الجامعات الحكومية والأهلية، وكذلك افتتاح المئات من المدارس لتخفيف الكثافات وتحقيق تعليم متميز، وتخريج مخرج يتواكب مع سوق العمل ويتوافق مع مستجدات العصر. كما أن مصر تسير بخطى واضحة وثابتة، وتشهد قفزات كبيرة جدًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا المجال من المجالات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، في ظل ارتفاع معدلات النمو في هذا القطاع، وتحقيق نسب عالية جدًا.

وأكد دعبس، أن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة كان مطلبا شعبيا واستجابة لرغبات المواطنين الذين احتشدوا في الشوارع والميادين لمطالبته بمواصلة المشوار وجني ثمار ما تحقق، ولإكمال كافة المشروعات القومية. ولذلك، يجب التوعية لكل مصري ومصرية بما تحقق من إنجازات ونشر تلك الثقافة، خاصة في ظل ما يحاول البعض نشره من شائعات والعمل على تعكير الصفو العام. ولكن الرد عليهم سيكون قاسيا جدا من خلال الشعب نفسه، لأن الشعب المصري ذكي جدا ويعرف جيدا التفرقة بين الغث والثمين. والشعب ينتظر يوم الانتخابات بفارغ الصبر ليرد الجميل للقائد والزعيم. وسيكون يوم الانتخابات الرئاسية يوم عرس، ومن هذا المنطلق أدعو جميع المصريين للنزول وبقوة في هذا الاستحقاق الدستوري والوطني. وأعتقد أن نزول المواطن أصبح فرض عين على الجميع.