الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشيوخ" يرفع أعمال الجلسة الثانية لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين ابوشقة

رفع المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة الثانية لهذا اليوم، وذلك من أجل إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس. 

وقد جاء رفع الجلسة بعد أن وافق المجلس على القوائم النهائية للجان النوعية.

وشهدت جلسة الأمس الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "٤۰۹" لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

 كما شهدت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "۲۸۷" لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول. 

يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

كما شهدت الجلسة الثانية أمس إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

 ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. 

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

مجلس الشيوخ اللجان النوعية إجراء انتخابات القوائم النهائية الفصل التشريعي دور الانعقاد

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