الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئولة بـ"حياة كريمة": إنشاء 15 ألف فصل وفقًا لاحتياج كل محافظة (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت هبة جلال، عضوة إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إن أحد محاور عمل المبادرة في قطاع التعليم قائم على الأبنية التعليمية والتدخلات فيها لإتاحة الخدمات التعليمية، فى ظل وجود قرى محرومة من المدارس، واضطرار الطلاب إلى السير مسافات بعيدة إلى قرى مجاورة، فتم إنشاء مدارس جديدة بمساهمة المشروع القومي "حياة كريمة".

وأضافت جلال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أنه تم تنفيذ 2430 مشروعًا على مستوى 20 محافظة (52 مركزًا)، وفرت 15 ألف فصل وفقًا لاحتياج كل محافظة، ومن خلال المدارس الجديدة تم حل مشاكل الكثافة داخل الأبنية التعليمية وخفضها، كما تم الاهتمام ببناء الطالب.

كيف ساهمت "حياة كريمة" في بناء وتطوير المدارس بالمحافظات المختلفة؟

وأشارت إلى أن تدخلات المبادرة هدفت لتحسين البيئة التعليمية وخفض الكثافات الطلابية، نظرًا لتأثير ذلك على قدرة الطالب على التفاعل مع المعلم، واستيعاب المعلومات واكتساب المهارات، والعمل كذلك على محور بناء الإنسان، حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات لتنمية مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية، مع توعية الطالب بالعديد من المفاهيم المهمة مثل التطوع وتقبل الآخر والمشاركة والدور المجتمعي.

التعليم حياة كريمه الابنية التعليمية الطلاب مدارس بالمحافظات

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