الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجاح مبادرة "حياة كريمة" بفضل الرئيس السيسى.. و58 مليون مواطن مستفيدون

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجاح مبادرة حياة كريمة، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، حيث يعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطن المصري، خير مساند للدولة في البناء والتنمية، ونجاح الإصلاح الاقتصادي، وتحمل كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

مبادرة حياة كريمة 

ويستفيد من مبادرة حياة كريمة 58 مليون مواطن، في 175 مركزا، و20 محافظة، و4584 قرية، تم تقسيم القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، واستهدفت المبادرة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والنساء المعيلات والمطلقات، وذوي الهمم والمتطوعين، والشباب القادر على العمل، والأيتام والأطفال وكبار السن.

ويشارك في المبادرة  أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع بسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا مثالًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

مستهدفات المبادرة

ترتكز المبادرة على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم سويًا، مع أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، على نحو يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

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