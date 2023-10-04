مدبولى: حريصون على إتاحة التيسيرات لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "براين دايفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة "C2X"، التي تم تأسيسها مؤخرًا كإحدى أذرع شركة A.P. Moller Maersk.

جاء هذا اللقاء على هامش مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشركة "C2X"؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.

إقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن تقديره وسعادته بما تم التوصل إليه من اتفاق وتوقيعه اليوم بشأن إقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولي منه، مؤكدًا حرص الدولة على إتاحة التيسيرات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود مثل تلك الاتفاقيات وفقا للأطر الزمنية المتفق عليها في هذا الشأن.

من جانبه، أكد براين دايفيس، تقديره للجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والدعم المتواصل لإقامة مثل هذه المشروعات، مؤكدًا التزام الشركة بتنفيذ مشروع إنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، وفقا لما تم الاتفاق عليه والإطار الزمني المحدد للتنفيذ.

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة

وأعلن مجلس الوزراء أمس الأول عن عزم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام، لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، وكذا الإجابة عن التساؤلات التى طرحها فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"، وذلك على خلفية جلسات ومؤتمر حكاية وطن.