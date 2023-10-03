الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: أغلب المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة "شباب"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة انتقلت للعاصمة الإدارية وهي نقلة حضارية حقيقية، وليست مجرد نقل المكان.

 

هناك غلبة للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة لأنهم الأكثر مرونة وقدرة على الاستيعاب

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "من العاصمة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "احنا مش عزلنا، ولكن عملنا نقلة حضارية حقيقية، لخلق بيئة مناسبة للموظف ليقدر يعمل، وغلبنا فئة الشباب لأنهم المستقبل، والقيادات والخبرة موجودة، لكن كان هناك غلبة للشباب لأنهم الأكثر مرونة وقدرة على الاستيعاب، والتدريب على البرامج الحديثة والإدارة الحديثة والمستقبل".

 

وأردف: "فئة الشباب تبقى موجودة بصورة أكبر من حيث العدد، وكلهم كفاءات، هناك تركيز على نوعية وجودة برامج التدريب المقدمة لموظفي العاصمة الإدارية، وطبيعة الربط الإلكتروني بين الوزارات وليس النموذج الورقي".

صطفى مدبولي ئيس مجلس الوزراء الوزراء نقلة حضارية حقيقية من العاصمة اكسترا نيوز خلود زهران

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