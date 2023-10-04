الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العاملون بالخدمات الإدارية": نقف خلف الرئيس السيسى لاستمرار عجلة الإنتاج فى الدوران ليل نهار

هشام فاروق المهيرى
هشام فاروق المهيرى

جدد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العهد للرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشاركة وبكثافة فى الانتخابات الرئاسية القادمة إيمانا منهم بالمسئولية الوطنية تجاه مصر، مؤكدا أن “شركاء النجاح” من العمال وجنود القوات المسلحة والشعب المصرى على العهد جادون حافظون لتراب وماكينات الإنتاج وتروس العمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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انتصارات حرب أكتوبر

جاء ذلك فى بيان صادر عن مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية وجه فيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد ذكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر.

وقال " المهيرى ' أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ستظل أبد الدهر فواحة بانتصارها العظيم الذى تحقق على أيدي رجال القوات المسلحة اصحاب العزة والشرف الذين  قدموا أرواحهم  الذكية فداء كى تبقى مصر ابية شامخة.. فالرفعة لمصر والمجد لتضحياتهم.

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وأكد أن شركاء النجاح لرجال القوات المسلحة فى الجمهورية الجديدة وهم العمال دائمى الاصطفاف خلف نداء القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى كى تستمر عجلات الإنتاج فى الدوران ليل نهار حتى يتحقق العبور الثانى بقيادته الحكيمة التى معها شهد سوق العمل خلال التسع سنوات الأخيرة ميلاد أشكال وأنماط ووظائف خضراء  وأعمال لائقة وبدخول مناسبة تتوافق ومتطلبات الحياة الكريمة.

كشف “ المهيرى ”، أن مجلس إدارة النقابة حريص على  استعراض ذكريات انتصارات أكتوبر  من خلال عقد الندوات مع أعضاء التنظيم العمالى من أبناء الجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددهم نحو ٥ ملايين عامل  والذى يشملهم تصنيف النقابة كى نستلهم من روح  أكتوبر  الاستمرار فى السير قدما نحو الدفاع عن الوطن بسلاح العلم والعمل والإنتاج والوحدة والترابط والتكاتف فى نسيج واحد ضد أى عدو أو أي تدخلات.

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