فى 12 نقطة.. إنجازات الدولة المصرية فى سوق العمل خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

علي مدار 10 سنوات قطعت وزارة العمل خطوات واسعة نحو تحسين بيئة العمل ورفع قدرات الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إنطلاقًا من سعي الدولة لخفض معدلات البطالة إلى مستويات تتماشي مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

إنجازات وزارة العمل خلال 10 سنوات

وتستعرض الدستور فى هذا التقرير أبرز النجاحات التى حققتها الدولة المصرية على صعيد ملف القوي العاملة وسوق العمل على مدار العقد المنصرم:

- توفير 7 ملايين و267 ألف فرصة عمل للشباب خلال عهد السيسي.

- خفض معدلات البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023.

- صرف 4.5 مليار جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة خلال 10 سنوات.

- مصر لم تدرج على قائمة الملاحظات الدولية لمنظمة العمل الدولية لعام 2023.

تطوير مكاتب التشغيل وتسوية الشكاوي

- الانتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها بالوزارة، وذلك من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر.

- الترخيص لعدد 251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج كما تم تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص 112 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.

- صرف مليارًا و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ للعمال منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية خلال الـ10 سنوات الماضية.

- تسوية 2520 شكوى جماعية من إجمالي 4117 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي لم تتم تسويتها.

- تشغيل عدد "29784" من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ست محافظات.

- نجحت الوزارة فى إصدار التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، حيث وافق مجلس النواب على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية العمل البحري، وجار تنفيذ مراسم التصديق.

- توفيق أوضاع ما يقارب 2،230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018،و إجراء انتخابات لما يزيد عن " 1،873 "منظمة نقابية لدورتي 2018 /2022 - 2022/2026، أسفرت عن فوز 18،000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة للدورة الواحدة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات النقابية في بعض المنشآت.

- تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبي العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات الحاق العمالة - التشغيل بالخارج - التدريب المهني - التدريب الإداري - السلامة والصحة المهنية - رعاية القوى العاملة - العلاقات الخارجية ".