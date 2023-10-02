الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة المعلمين تعلن تأييدها للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلنت نقابة المهن التعليمية، تأييد جموع معلمى مصر، لـ السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقب إعلان الرئيس ترشحه فى الانتخابات المقبلة لفترة رئاسية جديدة، فى نهاية مؤتمر "حكاية وطن" الذى يعد بمثابة وثيقة لتسجيل إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وتعريف المصريين بحقيقة ما شهدته مصر من مشروعات فى وقت قياسى.

أوضح نقيب المعلمين، أن حديث الرئيس السيسى خلال فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام اتسم بالمصارحة والمكاشفة لجموع الشعب المصرى حول الخطط التنموية وأهميتها وما تواجهه الدولة من تحديات، وكيف تجاوز شعب مصر العظيم بقيادة الرئيس السيسى، ماقام به أهل الشر من دمار وخراب، واستطاعوا بناء الجمهورية الجديدة.

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أضاف خلف الزناتى أن مداخلات الرئيس السيسى وتعقيبه على ماقدمته الدولة فى كل قطاعاتها خلال مؤتمر "حكاية وطن"، يعكس قدرة القائد على استلهام روح المصرى الأصيل لاحداث نهضة تنموية كبيرة تم تنفيذها بسواعد أبنائه ومؤسساته بقياده حكيمة ومدركة لكل كبيرة وصغيرة ولديها هدف واحد وهو صالح الوطن.

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وأوضح الزناتى أن كلمة الرئيس السيسى فى ختام المؤتمر والتى شهدت إعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة، أكد خلالها على ثوابت إدارة الدولة، والمستندة إلى تنمية الوطن والمواطن من خلال رؤية واضحة وإرادة قوية على التنفيذ، وإيمانه بقدرة المصريين على صنع الإنجازات للتغلب على كل الظروف.

نقابة المهن التعليمية عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مؤتمر حكاية وطن مصر

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