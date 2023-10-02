الإثنين 02 أكتوبر 2023
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سياسي

"العربي الناصري" يرحب بترشح السيسي للانتخابات الرئاسة

د.محمد أبو العلا
د.محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري

رحّب د.محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري بإعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن.

ووجّه "أبو العلا" الشكر للرئيس السيسى لاستجابته لصوت الوطن والمواطن وإعلانه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدًا أن حزب العربي الناصري اول من طالب الرئيس السيسى بخوض الانتخابات.

أكد رئيس حزب العربي الناصري أن ترشح السيسى سيعجل بوصول مصر إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولاً إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي لمواصله النجاحات والانجازات التي شهدتها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية.

الرئيس السيسي الحزب العربي الناصري محمد أبو العلا ترشيح الرئيس

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