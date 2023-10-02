الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين": إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية انتصار للإرادة الوطنية

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا

ثمّن حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في نهاية مؤتمر “حكاية وطن”؛ لاستكمال حلم الجمهورية الجديدة واستقرار الدولة المصرية واستكمال المشروعات التنموية المستدامة.

قال أبو العطا، في بيان الاثنين، إن ترشح الرئيس السيسي جاء تلبية لنداء جموع الشعب المصري العظيم وانحيازه لإرادته لبناء ما حلم به الشعب المصري، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، موضحًا أن المرحلة القادمة مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن؛ وتحتاج من الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو مصلحة ذاتية من أجل استكمال مسيرة النهضة التنموية في شتى القطاعات.

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إنجازات الرئيس السيسي 

أضاف رئيس حزب المصريين أنه يكفي الرئيس السيسي أنه قضى على الإرهاب وحقق إنجازات غير عادية، وأصبحنا في حلم واقعي تحقق بالجمهورية الجديدة على يده، مؤكدًا أن الأجيال القادمة سيحصدون ثمار هذا الخير من المشروعات التي شُيدت وما تم إنجازه على أرض الواقع.

وأوضح أن الشعب المصري العظيم لديه وعي كبير وذكاء شديد، الأمر الذي تُرجم في خروجه للشوارع والميادين لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، حتى يستكمل الحلم المصري والمسيرة التي بدأها، مؤكدًا دعمه الكامل واللا محدود للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ10 الماضية وقيادة الدولة المصرية لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

مشروعات قومية ضخمة

وأكد أن الدولة شهدت بما لا يدع مجالًا للشك خلال فترة حكم الرئيس السيسي مشروعات قومية ضخمة في شتى القطاعات، ونهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق على مدار عقود، منوهًا بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة بفضل مقدرته واستطاعته على التحدي وتحقيق استقرار الوطن.

المستشار حسين أبو العطا مسيرة التنمية المصريين السيسي الشعب المصري

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