"المصريين" ينظم مسيرات حاشدة بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي

أعلن حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، انطلاق مسيرات حاشدة بأعلام مصر تصحبها الأناشيد الوطنية، غدًا الإثنين، من جميع أمانات الحزب على مستوى الجمهورية من أجل دعم وتأييد ومطالبة الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال حلم جميع المصريين وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال أبو العطا، في بيان الأحد، إن أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب والأمناء على مستوى الجمهورية سينطلقون غدًا الإثنين في مسيرات شعبية كبيرة من أجل مطالبة الرئيس السيسي باستكمال مسيرة البناء والتعمير، وستتوجه هذه المسيرات نحو مقرات الشهر العقاري من أجل تحرير توكيلات تأييد لدعم الرئيس في انتخابات الرئاسة المقبلة.

المسيرات الحاشدة

وأضاف رئيس حزب المصريين أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد بأن جميع فئات وطوائف المجتمع يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كافة المجالات خلال سنوات حكمه الماضية، خاصة أن الدولة استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن المسيرات الحاشدة التي ستنطلق غدًا تُشكل حالة من الانحياز الواضح والصريح لإرادة ملايين المصريين الذين اصطفوا من قبل خلف الرئيس السيسي وها هم اليوم يكرروا ما قاموا به من قبل من أجل استمرار واستكمال طموحاتهم وتطلعاتهم التي لا يوجد لها حدود بعد أن رفع سقف الطموحات الرئيس بالإنجازات التي لا تُعد، مشيرًا إلى أن جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية تفتح أبوابها أمام كل مصري وطني يدعم الرئيس السيسي.

واختتم «الرئيس السيسي بالأمس القريب انحاز لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013، وكان على قدر المسؤولية الذي وضعها الشعب المصري على عاتقه رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات، لكنه استطاع أن يعبر أصعب المراحل التي مر بها الوطن، والآن الشعب يطالبه مجددًا بالترشح لرئاسة مصر وقيادتها إلى الجمهورية الجديدة ونحن على ثقة بأن لا بديل عنه».