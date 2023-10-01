الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناجى الشهابى: السيسى قدم كشف حساب للناس عما قدمه فى مشهد حضارى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال  ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن التيار الإصلاحي الحر يدعو المواطنين غدًا لعمل توكيلات في مكاتب الشهر العقاري لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه يرى أن المؤامرات وحرب الشائعات لازالت موجودة من أجل هدم البلد، وهي في ظروف دقيقة، لافتا إلى أن التحديات التي تمر بها مصر في الوقت الحالي لم تشهدها طوال تاريخها القديم والحديث.

الشعب واجه مخطط هدم البلد في 30 يونيو

وأكد، أن الشعب المصري واجه في 30 يونيو مخططات هدم البلد، ولكن هذه المخططات لازالت قائلة، ولذلك ندعو أنفسنا والمواطنين لتحرير توكيلات حتى نعلن أن الشعب وراء السيسي، من أجل إيقاف مخطط تدمير مصر.

وتابع: "خلال 10 سنوات هناك إنجازات ضخمة لا يمكن كانت ستتحقق أبدأ في 10 سنوات فقط، وأرى أن ما تحقق من إنجازات كان يحتاج عقودا من الزمن كي يتحقق".

ولفت إلى أن ما تم في مصر مستقبلا سوف تدرسه الشعوب الأخرى للاستفادة منه، حتى يعرف الجميع أن الرؤية المخلصة ممكن تصنع المستحيل.

وأردف: "السيسي حقق حلمي أنا شخصيا بتنويع مصادر السلاح، فمصر أصبحت تمتلك أحدث الأسلحة من كل دول العالم، والرجل اللى عمر سيناء إزاي أقوله وقف إللى بتعمله"، منوهًا أن السيسي قدم كشف حساب للناس في مظهر حضاري.

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التيار الإصلاحي الحر ناجي الشهابي مكاتب الشهر العقاري عبد الفتاح السيسي اخر النهار محمد الباز

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