الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ناجى الشهابى: ما حدث فى يناير 2011 وإرهاب الإخوان لن يتكرر مرة أخرى

ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن ما حدث فى يناير 2011 لن يتكرر مرة أخرى.

وقال الشهابي، إن ركوب جماعة الإخوان الإرهابية ثورة يناير 2011 وهجومهم على أقسام الشرطة والمراكز ودور المحاكم ومبانى مجالس المدن والمراكز والمحافظات لن يتكرر فى مصر.

وشدد الشهابي على أن الشعب المصرى وعى هذا الدرس الذى دفعت الدولة ثمنًا باهظًا فيه وما زلنا نعيش فى تداعياته حتى اليوم.

وأضاف الشهابي، أن الشعب المصرى الذى تحمل تكلفة بناء الدولة وتحملت قواته المسلحة البطلة وشرطته الباسلة عبء مواجهة الإرهاب الأسود للجماعات المتطرفة وتطهير الوطن منه واستشهد منهم أبطالنا من الضباط والجنود وبعض المدنيين  لن يسمحوا بعودة تلك الأيام السودة المظلمة.

ولفت إلى أن مصر وشعبها أصبحت لديهم مناعة تحمى الوطن وتحفظه من مخططهم الشيطاني.

وأشار الشهابي إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ومن قبل هو لكي ينبه الشعب إلى استمرار مخططات هؤلاء الأشرار وأنهم مستمرون فى الكيد للوطن والدولة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن مصر الآن عصية على هؤلاء الأشرار ومخططاتهم بفضل وعى شعبها العظيم ورؤية قيادته الواعية الحكيمة.

حزب الجيل الديمقراطي الإخوان أقسام الشرطة ناجي الشهابي

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