الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الإقبال الكبير على تحرير توكيلات للسيسى يؤكد رغبة المصريين فى استمرار الرئيس

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الميزة الأساسية للشعب المصري خلال الـ10 سنين الماضية أنه كان شعبا قادرا على الاختيار، وهذا الاختيار كان طول الوقت يصب في مصلحة الوطن العليا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المواطنين في لحظة قرروا التخلي عن أي مصالح شخصية، واختاروا مصلحة البلد، متابعًا: "الناس قالت في 30 يونيو مش هتحكمنا جماعة فاشلة بتأخر مصر 100 سنة".

ولفت إلى أن المصريين خرجوا وهم يعلمون أنهم من الممكن أن يتعرضوا لأبشع أعمال العنف والقتل من قبل جماعة الإخوان، ورغم ذلك خرجوا من أجل إسقاط الإخوان.

تضحيات الناس لن تذهب في الهوا

وتابع: "الناس بتعاني لكن عارفين أن المعاناة مش هتروح في الهوا وهيكون ليها عائد وهو أن البلد تكون كبيرة وواقفة على رجليها، والناس عارفة أن الوضع الاقتصادي مش بسبب سياسات داخلية فقط، لكن السبب الأكبر والأهم أن في هناك من يريد تركيع وتكسير وهدم البلد وإدخاله في حالة فوضى، لأن البلد محدش هيقدر يسيطر عليها إلا لو دخلت في حالة فوضى".

وأكد أن حالة الإقبال الكبيرة جدا على الشهر العقاري في مختلف المحافظات من أجل تحرير توكيلات للرئيس السيسي للترشح للانتخابات تذكرنا بنزول المواطنين في الشوارع بعد 3 يوليو من أجل دعم الرئيس السيسي.

وأردف: "الناس اللى رايحة تعمل توكيلات مستوعبين الحكاية ومتستغربش لأن في حملات لتشويه هذه الحشود، وأرى أن جمع التوكيلات رسالة من الناس بأنهم يريدون السيسي".

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

محمد الباز 30 يونيو اخر النهار السيسي 3 يوليو

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