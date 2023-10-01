الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المصريين خرجوا في 25 يناير 2011 بحسن نية، ولم يكن الشعب منتبهًا لمخطط الإخوان لإشاعة الفوضى في البلد.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "أحداث 25 يناير 2011 هي أشَّر حدث شهدته مصر في تاريخها الحديث قياسًا بالنتائج"، مشيرًا إلى أن الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة.

ولفت إلى أن 25 يناير أخرت نمو البلد، وبسببها تعرض 4500 مصنع في مصر للإغلاق، منوهًا بأن النظام المصري قبل 25 يناير رغم عيوبه إلا أنه كان مستقرًا، ولم تستطع إثيوبيا أن تضع حجرًا واحدًا في سد النهضة.

الإخوان باعت البلد ومرسي استقبل وفدًا من القاعدة

وتابع: "من يناير 2011 حتى 2014 وإحنا في حالة فوضى ومشاكل في الداخل، وأرى أن 25 يناير جريمتها الأكبر أنها من مكنت الإخوان من السيطرة على البلد، وأرى أن هذه الجماعة لا يمكن أن تنمو إلا في مناخ من الفوضى".

وأردف: "الإخوان خدت مجلس الشعب والشورى وأخونت البلد وعملت اتفاقات وباعت البلد، لدرجة أنه بعد 10 أيام من فوز محمد مرسي كان يستقبل وفدًا من تنظيم القاعدة".

الباز: الإنجاز الأساسى للدولة بعد 2013 بناء المؤسسات وإرساء الأمن

محمد الباز 25 يناير القاعدة إثيوبيا سد النهضه

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