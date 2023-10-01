ناجي الشهابي: الشعب المصري دفع الكثير جراء إرهاب الجماعة المحظورة

حلل ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:" شهدنا التدمير والاعتداء علي أقسام الشرطة من الجماعة الإرهابية".

وأضاف الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الشعب المصري دفع الكثير جراء إرهاب الجماعة المحظورة، موضحًا أن الحوار الوطني شهد مشاركة جميع فصائل الشعب المصري إلا الجماعة المحظورة.

وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب سياسيي أعلن رفضه لأي دعوة أو محاولة لعودة الإخوان والمشهد السياسي في مصر.