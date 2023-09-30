حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالشفافية وتؤكد صراحته المعهودة مع الشعب

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" اليوم السبت، اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والشفافية التامة، فيما يخص ما تم إنجازه خلال الـ10 سنوات الماضية من فترة حكم الرئيس السيسي في شتى القطاعات، وكشفت عن حجم التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية وكيف تعاملت معها القيادة السياسية، فضلًا عن رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

المشروعات التنموية في عهد الرئيس السيسي

وأضاف "أبو العطا"، في بيانٍ اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد صراحته المعهودة مع الشعب، وكشفت أيضًا عن الرؤية الشاملة للقيادة السياسية لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، موضحًا أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل وتشييد الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مؤتمر "حكاية وطن"، عرض - تفصيليًا - إنجازات الدولة المصرية والقيادة السياسية في شتى القطاعات، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي، كشفت عن رؤيته الثاقبة وخططه الطموحة لرسم ملامح مستقبل الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال العمل الجماعي والتعاون الوطني لتحقيق تلك الأهداف.

وأشار إلى أنه من الواضح للجميع أن مؤتمر "حكاية وطن" يؤكد عزم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، على تحقيق رؤية مصر 2030، رغم وجود تحديات اقتصادية عالمية، موضحًا أن هذا المؤتمر يوفر بدوره مساحة للنقاش حول أبرز تحديات ومشكلات الدولة خلال المرحلة الراهنة، وكيفية التعامل مع هذه التحديات، ويكشف أيضًا عن حرص الرئيس السيسي، على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وأكد أن إنجازات الرئيس السيسي، في شتى المجالات لا حصر لها وتتحدث عن نفسها، ولغة الأرقام لا تكذب في هذا الصدد، مؤكدًا أننا أصبحنا نلمس ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية وتنمية حقيقية على مستوى الخدمات.

ونوه بأن الرئيس السيسي، حقق طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في حجم المشروعات في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازي في مختلف الملفات، ما يمثل إعجازًا بكل المقاييس.