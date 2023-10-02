الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالزغاريد والطبول.. حشود المئات لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

بالطبول والزغاريد.. أعلن عدد من المواطنين تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمنطقة الدقي، بعد أن بدأت احتفالات مسيرة تضم الآلاف من المصريين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة والطلاب بميدان الجلاء بالأغاني الوطنية والفلكورية.

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وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها "كلنا معاك الانتخابات الرئاسية"، للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات، مناشدة الرئيس بالترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وفي سياق متصل، خرج المعلمون رافعين لافتات مؤيدة للرئيس السيسي في مسيرة كبيرة، ليعلنوا دعمهم للرئيس ويطلبون منه ترشيح نفسه وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 /2024، مرددين هتافات: "معاك يا سيسي.. السيسي رئيسي.. كمل مشوارك يا ريس".

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وتنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

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تأتي المسيرة دعمًا للرئيس السيسى في إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار، والذي كان على قدر المسئولية يوم أن طالبه الشعب بالترشح لرئاسة مصر وقيادتها، رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

موعد انتخابات الرئاسة

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر المقبل، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل، وفقًا لـ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة.

للرئيس عبدالفتاح السيسي منظقة الدقي جامعة القاهرة الطلاب بميدان الجلاء الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي مديرية التربية والتعليم بالجيزة

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