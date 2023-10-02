الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بأعلام مصر.. أبناء مطروح يحتفلون بإعلان ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفل أبناء مرسى مطروح عقب إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة فى شارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح، حيث رصدت «الدستور» الاحتفالات.

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وتزينت سماء مدينة مرسى مطروح بالألعاب النارية حيث رفع أبناء مطروح أعلام مصر راقصين على أنغام تسلم الأيادي مرددين تحيا مصر.

وفى ذات السياق كانت قد شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم، توافد المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة رافعين أعلام مصر ولافتات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية ودعمه لفترة رئاسة ثالثة. 

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حشود لتأييد ودعم الرئيس 

وعلى أنغام الأغانى الوطنية.. هتف أبناء مطروح لتأييد ودعم الرئيس تضمنت “يا سيسي يا بلاش واحد غيرك مينفعناش.. كمل يا سيسي واحنا معاك.. تحيا مصر”.

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وقال ياسر النزاوى، أحد أبناء محافظة مطروح، إن محافظة مطروح شهدت إنجازات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من العلمين الجديدة وطريق الإسكندرية مطروح، والاهتمام بالقرى والتجمعات الصحراوية ودخول قرى مطروح بمبادرة حياة كريمة.   

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دعم الرئيس لفترة رئاسية ثالثة 

وأوضح، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال مشروعات التنمية والمشروعات القومية "إحنا معاك يا ريس.. مصر فى تقدم طول ما إنت معانا.. وشايفين بعنينا الإنجازات والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية".

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مدينة العلمين الجديدة 

وأكد على أن زملاءه من الوطن العربى وخاصة السعودية قاموا بزيارة مدينة العلمين الجديدة، وأشادوا بمدينة الجيل الراب السياحية الصديقة للبيئة "أشقاؤنا من جميع الدول أصبحوا ينظرون نظرة مختلفة للعلمين.. بنحبك يا ريس كمل وإحنا معاك".

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