الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح (صور)

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، سقوط أمطار متوسطة.

- رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث

وأعلنت محافظة مطروح عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أى تداعيات، بالإضافة إلى اتعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور.   

قد أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، فى بيان، استعداد المركز لموسم الشتاء والسيول، حيث تم المرور على قرى شرق وغرب مرسى مطروح بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة والموارد المائية والري وجهاز التعمير ومديرية الإسكان وإدارة المتابعة بمجلس المدينة ورؤساء القرى والجهات المعنية، للوقوف على مناطق تجمعات مياه الأمطار لمتابعة مدى جاهزيتها لموسم الشتاء.

التأكد من سلامة المعديات ومخرات السيول

وأشار "عبدالمجيد" إلى أنه تم المرور على الطريق الساحلي الدولي حتى قرية حلازين غرب المدينة، للتأكد من سلامة المعديات ومخرات السيول بالطرق السريعة بالتنسيق مع رؤساء القرى التابعين للمركز، وذلك في إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود للاستعداد للسيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبًا للأمطار المتوقعة.

خزانات لتجميع مياه الأمطار

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه سيتم عمل خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي شرقًا وغربًا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث تم المرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول، لتطهير وتنظيف المخرات، وجار أعمال التطهير، لتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار.

سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
مطروح مدينه مرسي مطروح سقوط أمطار رفع حالة الطوارئ امطار متوسطة

مواد متعلقة

مرسى مطروح تعلن انتهاء موسم الصيف وعدم نزول البحر حفاظًا على أرواح الجميع

وكيل "تعليم مطروح" يتابع انتظام الدراسة بمدرسة نجا سعد الثانوية بنات

انتظام العملية التعليمية بمعاهد مطروح الأزهرية

محافظ مطروح يفتتح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى

مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج دور سبتمبر.. ويمد فترة التقديم للدراسات العليا

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8.. ويوزع حقائب على الطلاب

سكرتير مساعد مطروح يشهد احتفالية "راجعين نتعلم" لمؤسسة حياة كريمة

وكيل تعليم مطروح يناقش خطة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

عاجل.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

عاجل.. موعد الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج والسن القانونية للتصويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية