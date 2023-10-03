نقابة العاملين بالاتصالات تشكر الرئيس السيسى على استجابته لمطالب الملايين وترشحه للرئاسة

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاستجابه سيادته لمطالب الملايين من المصريين وإعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم أن إعلان الرئيس السيسي الترشح للفترة الرئاسية الجديدة جاء استجابة لمطالب الملايين من المصريين الذين يرغبون في استمرار مسيرة الانجازات والتنمية التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس السيسي.

سيواصل مسيرة الإنجازات

وأعربت النقابة عن ثقتها في أن الرئيس السيسي سيواصل مسيرة الإنجازات واستكمالًا لبناء الجمهورية الجديدة واستمرارا للتنمية المستدامة واستكمالا للثورة التكنولوجية التي تشهدها البلاد.