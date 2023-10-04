طعنات ذبحية وحروق بالجسم.. تفاصيل مقتل "دنيا" على يد زوجها بالقليوبية

تفاصيل مؤلمة عاشتها سيدة عقب التعدي عليها بالضرب من زوجها بطريقة بشعة حتى وجه لها طعنات ذبحية متفرقة بالرقبة واليد وحروق متفرقة بالجسم، في القليوبية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم العثور على جثة "دنيا. ا"، 29 سنة في العقد الثالث من العمر داخل شقتها وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين واتهمت الأسرة زوجها ويدعى "ع. ع"، الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الواقعة.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة العام، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي طلبت ضبط وإحضار الزوج الهارب.