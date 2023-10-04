الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": وزيرة خارجية فرنسا تحث بايدن على دعم أرمينيا

بايدن
بايدن

قال مصدر دبلوماسي، إنّ وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولون، اغتنمت الفرصة خلال مؤتمر افتراضي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم أوكرانيا، وشددت على ضرورة دعم أرمينيا، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وأوضحت كولون، أن أرمينيا تخشى انتهاك أذربيجان لوحدة أراضيها، بعد عملية عسكرية خاطفة سيطرت بها باكو على إقليم ناجورنو قرة باخ في سبتمبر، وأدت لنزوح جماعي للأرمن منه.

أرمينيا دولة ديمقراطية تتعرض لضغوط من جانب روسيا


وأشار المصدر، إلى أنّ المحادثات ركّزت على أوكرانيا، لكن بما أنّ الوزيرة كانت تتحدّث من العاصمة يريفان، فقد استغلت ذلك، بناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، لتقديم إحاطة عن الوضع في أرمينيا، فيما أشارت إلى الحاجة إلى دعم أرمينيا.

وأضاف أنّ كولونا أشارت إلى أنّ أرمينيا دولة ديمقراطية تتعرض لضغوط من جانب روسيا، وأصبحت سلامة أراضيها موضع شك أو مهددة.

وشدّدت الوزيرة الفرنسية، على ضرورة أن يؤخذ في الحسبان ما يحدث في القوقاز، إلى جانب ما يحدث في أوكرانيا.

وزيرة خارجية فرنسا أرمينيا دعم أرمينيا بايدن القاهرة الإخبارية كاترين كولون وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الأمم المتحدة تحتفى بالأسبوع العالمى للفضاء (فيديو)

"الدفاع الروسية": إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود وبريانسك وكورسك

العدد الـ49 من مجلة المسرح يحتفى بالذكرى المئوية لرحيل سيد درويش

غدا.. يوم للحكي ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أبوالغيط يهنئ الشعب والقيادة السياسية بمناسبة 50 عامًا على انتصار أكتوبر

"شغف" العراقي يرصد نظرة المجتمع للمرأة على مستوى العالم

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

حزب المؤتمر: يجب على الحكومة عرض ما أنجزته بشكل سنوى (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

كيف حافظت الدولة على استقرار إمدادات الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية؟

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

بعد الخسارة أمام جالطة سراى.. رقم سلبى لم يحدث منذ 37 عامًا لليونايتد

"بناءً على تعديل أقره في يناير".. القصة الكاملة للإطاحة التاريخية بـ"مكارثي"

أعلام مصر وصور السيسى تتصدر المشهد أمام الشهر العقارى فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

منذ تكوينها حتى انتصار أكتوبر.! (تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام!)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال