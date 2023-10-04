"القاهرة الإخبارية": وزيرة خارجية فرنسا تحث بايدن على دعم أرمينيا

قال مصدر دبلوماسي، إنّ وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولون، اغتنمت الفرصة خلال مؤتمر افتراضي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم أوكرانيا، وشددت على ضرورة دعم أرمينيا، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».



وأوضحت كولون، أن أرمينيا تخشى انتهاك أذربيجان لوحدة أراضيها، بعد عملية عسكرية خاطفة سيطرت بها باكو على إقليم ناجورنو قرة باخ في سبتمبر، وأدت لنزوح جماعي للأرمن منه.

أرمينيا دولة ديمقراطية تتعرض لضغوط من جانب روسيا



وأشار المصدر، إلى أنّ المحادثات ركّزت على أوكرانيا، لكن بما أنّ الوزيرة كانت تتحدّث من العاصمة يريفان، فقد استغلت ذلك، بناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، لتقديم إحاطة عن الوضع في أرمينيا، فيما أشارت إلى الحاجة إلى دعم أرمينيا.



وأضاف أنّ كولونا أشارت إلى أنّ أرمينيا دولة ديمقراطية تتعرض لضغوط من جانب روسيا، وأصبحت سلامة أراضيها موضع شك أو مهددة.

وشدّدت الوزيرة الفرنسية، على ضرورة أن يؤخذ في الحسبان ما يحدث في القوقاز، إلى جانب ما يحدث في أوكرانيا.