الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أعلام مصر وصور السيسى تتصدر المشهد أمام الشهر العقارى فى دمياط

الشهر العقاري في
الشهر العقاري في دمياط

احتشد الآلاف من أهالي محافظة دمياط صباح اليوم الأربعاء أمام مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا وهو الشهر العقاري الرئيسي في المحافظة والشهر العقاري في دمياط الجديدة، لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحمل الأهالي صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر في أثناء الوقوف في الطوابير أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال أحمد عوض، أمين العمل الجماهيري في حزب “مستقبل وطن” في دمياط، إننا توجهنا إلى مكاتب الشهر العقاري بأعداد كبيرة من أجل توقيع التفويضات تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وليد غالي، أمين مساعد حزب “مستقبل وطن” في دمياط، أن الرئيس السيسي رجل المرحلة الحالية هو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك؛ وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن فإن نظام 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي، تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين؛ والتصدي لها بكل حزم وقوة؛ وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

من جانبها، قالت نهلة عبدالعزيز أمين العمل الجماهيري في حزب “مستقبل وطن” أمانة كفر البطيخ، إن هناك حشودا من الأهالي منذ الصباح الباكر اليوم الأربعاء من أجل تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لدورة جديدة حيث تواجد الشباب والأهالي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط الأغاني الوطنية وهتافات تأييد الرئيس.

الشهر العقاري في دمياط
الشهر العقاري في دمياط
الشهر العقاري في دمياط
الشهر العقاري في دمياط
الشهر العقاري في دمياط
الشهر العقاري في دمياط
الشهر العقاري في دمياط
الشهر العقاري في دمياط
IMG-20231004-WA0026
IMG-20231004-WA0026
الرئيس السيسي محافظ دمياط انتخابات الرئاسة دمياط عبد الفتاح السيسي

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