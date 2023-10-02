الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميدان الساعة يكتظ بالأهالي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر في دمياط

ميدان الساعة
ميدان الساعة

احتشد الآلاف من أهالي محافظة دمياط وشباب وطلاب الكليات في جامعة دمياط، في ميدان الساعة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر حيث شهد الميدان توافد حشود من طلاب الكليات والأهالي من كافة أنحاء محافظة دمياط عبر مسيرات تتقدمها السيارات وتعلوها أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما توافد الأهالي على أنغام الأغاني الوطنية والقومية حيث أحتفل الأهالي في ميدان الساعة والذي يعد أهم وأشهر ميادين محافظة دمياط.

ومن جانبه قال طلال الجمل أمين إعلام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، أن مشهد الميدان مشهد مهيب وتوافد الأهالي واختشادهم يعيد إلى الأذهان الحشود في ثورة 30 يونيو وإعلام مصر والأغاني الوطنية، وهو المشهد الذي يعلو فيه اسم مصر فوق أي اسم آخر.

ومن جانبها قالت إيمان الريس أمين شباب حزب حماة وطن في محافظة دمياط، إن ميدان الساعة بدمياط وهو ميدان الحرية وهو الذي يتسابق إليه الأهالي في كل احتفال وطني وقد شهد أرقام خيالية من الأهالي والشباب للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الذي هو شرف وفخر لكل مصري ومصرية.

وقالت نهلة عبد العزيز أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن في كفر البطيخ في محافظة دمياط، إن مركز كفر البطيخ هو من أكثر مراكز المحافظة مشاركة في كافة الاحتفالات والمواقف الوطنية وقد شارك عشرات المئات من الأهالي وانتقلوا إلى ميدان الساعة في محافظة دمياط من أجل حضور احتفالية ذكرى النصر.

ميدان الساعة

ميدان الساعة
ميدان الساعة
ميدان الساعة
ميدان الساعة
ميدان الساعة
ميدان الساعة
ميدان الساعة
ميدان الساعة
نصر أكتوبر محافظة دمياط ميدان الساعة دمياط السيسي

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