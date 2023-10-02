محافظ دمياط تشارك فى مؤتمر "قمة بناء الجسور 2023" بجنيف

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء البلديات الثالث "قمة بناء الجسور ٢٠٢٣" ضمن الدورة ٨٤ للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضى"CUDHLM"، والتى أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا "UNECE" ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا.

يأتي المنتدى المنعقد برئاسة سامى كنعان بحضور تاتيانا فالوفايا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى جنيف وتاتيانا مولسيان الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ورؤساء البلديات لعدد من المدن حول العالم، وذلك لتبادل المعلومات والحوار حول أفضل الممارسات والتجارب على مستوى المدينة، خاصةً ملف التجديد الحضرى ضمن رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن ترحيبها بمشاركتها فى هذا المنتدى الذى يُعد مبادرة راسخة استهدفت مدن المنطقة وربطها مع المدن بالمناطق المحيطة، وذلك من أجل تحديد التحديات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة تماشيًا مع الجهود التى تقوم بها دول العالم لوضع منهجية للتعامل مع التحديات الراهنة ولتحقيق التنمية المستدامة.

وسيتم على هامش المنتدى عقد مائدة حوار مستديرة ضمن الإطار الإقليمى الذى يستهدفه لمناقشة عدد من الملفات وآليات التعامل مع التحديات التى تواجهها المدن.

وقال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، إنه تمت تلبية دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى، وبتوجيهات من الفريق كامل الوزير وزير النقل وقطاع النقل البحري، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث المهم، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر".