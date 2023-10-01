الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ دمياط: 1121 مدرسة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب (صور)

مدارس دمياط
مدارس دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن 1121 مدرسة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد على مستوى المحافظة، وجرى استقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقيادة المهندس على عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، ومديري الإدارات التعليمية في دمياط، لمتابعة اليوم الدراسي بدءًا من حضور طابور الصباح.

وتابعت محافظ دمياط مع مديرية التربية والتعليم خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسى، وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب، ووضع الجداول والقوائم بالفصول، وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت ضرورة المرور الميدانى على المدارس، للتأكد من الالتزام بتلك الخطة وتواجد المعلمين والعاملين بالمدارس.

يذكر أن العام الدراسي الجديد انطلق أمس السبت في ٨٤ مدرسة في محافظة دمياط، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دميـاط.

من جانبه، أكد المهندس على عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

مدارس دمياط
مدارس دمياط
مدارس دمياط
مدارس دمياط
مدارس دمياط
مدارس دمياط
مدارس دمياط
مدارس دمياط
مدارس دمياط
مدارس دمياط
تعليم دمياط مدارس دمياط العام الدراسي محافظة دمياط منال عوض

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