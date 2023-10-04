مواطن: ندعم ونؤيد الرئيس السيسى لاستكمال تنمية محافظات وقرى مصر

قال يوسف كيلاني، أحد أبناء مدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح: إن واحة سيوة لها طابع خاص وكانت مهملة ومهمشة طيلة سنوات وعانت من مشكلات كبرى، أهمها مشكلة الصرف الزراعى، وعقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وعد بالاهتمام بالواحة، واليوم نجني ثمار وعوده.

- إنهاء مشكلة الصرف الزراعى

وأوضح، خلال حديثه مع "الدستور"، أن الرئيس اهتم بالواحة الخضراء ونجح فى إنهاء مشكلة الصرف الزراعى التى عانت منها الواحة منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وتم أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدينة وإنشاء محطة للصرف الصحى ومحطة للطاقة الشمسية وإنشاء طريق سيوة مطروح الخرساني باستخدام تكنولوجيا الأسمنت المحسن بدلًا من الرصف الأسفلتي، لكي تتحمل شاحنات الملح خلال نقلها من مدينة سيوة جنوب محافظة مطروح.

- توثيق توكيل لدعمه فى الشهر العقارى

وأضاف أنه تم أيضًا الاهتمام بالطابع البيئى لواحة سيوة أثناء البدء فى أعمال التنسيق الحضارى وحفر آبار مياه لخدمة عدد من المناطق، فضلًا عن الاهتمام بالمرأة السيوية وتسويق منتجاتها، مؤكدًا أنه بعد اهتمام الرئيس السيسى بالواحة قام بتوثيق توكيل لدعمه فى الشهر العقارى، لأنه يستحق أن يستمر فى حكم مصر، معقبًا: "داعمين ومؤيدين له لاستكمال تنمية محافظات وقرى مصر".

- إنشاء مدينة العلمين الجديدة

وأشار إلى أنه تم أيضًا الاهتمام بباقى مدن محافظة مطروح، حيث تم إنشاء مدينة العلمين الجديدة التى تعتبر مدينة سياحية عالمية اقتصادية من الطراز الأول، وتم وضعها على خريطة السياحة العالمية، واستضافت أكبر المهرجانات خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من محطات التحلية لإنهاء مشكلة المياه بالمحافظة.

- تطوير ميناء السلوم البري

وتابع أنه تم أيضًا تطوير ميناء السلوم البري، والذى يعد شريان الحياة لمصر، فضلًا عن إنشاء ميناء جرجوب التجاري واستقلال جامعة مطروح عن جامعة الإسكندرية، حيث تم إنشاء مقر للجامعة بمنطقة الكيلو 10، وتم تجهيزه على أعلى مستوى، ليستقبل الطلاب فى 11 كلية مختلفة.

- طفرة حضارية ومشروعات قومية كبرى وإنجازات على أرض الواقع في عهد السيسي

واختتم حديثة، لـ"الدستور" مؤكدا أن محافظة مطروح شهدت طفرة حضارية ومشروعات قومية كبرى وإنجازات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما زالت المشروعات مستمرة حتى يعيش المواطنين حياة كريمة.