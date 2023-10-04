الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. "الصحة العالمية" تناقش مستجدات الطوارئ فى إقليم شرق المتوسط

الصحة العالمية
الصحة العالمية

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة مستجدات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط.
يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينانو مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة هالة خضري، رئيسة فريق الطوارئ الصحية بالمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا. 

المنتدى الافتراضي المباشر للمرشحين

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد عقدت الإثنين، المنتدى الافتراضي المباشر للمرشحين لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الذى يأتى حرصًا على تعزيز الشفافية في عملية انتخاب المدير الإقليمي القادم لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى بناءً على طلب من الرئيس الحالي للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، وهو الطلب الذي وافق عليه أعضاء اللجنة الإقليمية، وسيدير المنتدى نائب رئيس اللجنة الإقليمية الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة العامة اللبناني.

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وأوضحت أن المرشحون الستة هم: الدكتور نجم عباس جابر العوادي، الذي رشحته جمهورية العراق، والدكتورة حنان البلخي، التي رشحتها المملكة العربية السعودية، والدكتور أنس الدكالي، الذي رشحته المملكة المغربية، والدكتور خالد عبدالغفار، الذي رشحته جمهورية مصر العربية، والدكتور علي أكبري ساري، الذي رشحته جمهورية إيران الإسلامية، والدكتور أحمد فرح شادول، الذي رشحته جمهورية السودان.

تجارب وخبرات

وسيقدِّم كل مرشح عرضًا يتناول فيه تجاربه وخبراته، ويعرِض رؤيته لما يأمل في تحقيقه، بوصفه مديرًا إقليميًّا، في سبيل تنفيذ المهام الأساسية التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط.

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علاوة على ذلك، سيُجيب المرشحون عن الأسئلة التي سيطرحها عليهم أعضاء اللجنة الإقليمية، الذين سيشاركون عبر الإنترنت، وسيتيح هذا المنتدى فرصة أخرى للأعضاء ليتعرفوا على المرشحين، ويقيِّموا مدى جدارتهم لهذا الدور. 

يذكر أن منظمة الصحة العالمية مع 194 دولة عضوًا في 6 أقاليم، والمنظمة هي الوكالة المتخصصة المسئولة عن الصحة العامة في منظومة الأمم المتحدة، ويعيش في إقليم المنظمة لشرق المتوسط ما يقرب من 745 مليون نسمة.

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