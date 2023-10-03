مصر تبحث التعاون مع "الصحة العالمية" للخلاص من مرضى الجذام والتراخوما

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول مناقشة الاستعدادات المشتركة النهائية للاحتفال بحصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، باعتبارها الدولة الأولى على مستوى العالم التي تحتفل بخلوها من فيروس سي، وذلك خلال الأيام المقبلة.

الاستراتيجيات الصحية

وأشار "عبدالغفار"، إلى إشادة الدكتورة نعيمة القصير بالجهد الذي بذلته الدولة للوصول إلى خلو مصر من فيروس سي من خلال الاستراتيجيات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن كافة الإجراءات المتبعة التي مثلت مسيرة طويلة تكللت بالنجاح وخلو الدولة من هذا المرض، بما يحقق استراتيجية الوزارة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين.

سبل التعاون المشترك

ونوه بأن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، من خلال خطط عمل محددة ومتكاملة للوصول إلى خلو مصر من مرضي الجذام والتراخوما، وذلك في إطار العمل على الارتقاء وتحسين المنظومة الصحية، موضحًا أنه تمت مناقشة خطط العمل المشتركة التي تم الانتهاء منها فيما يخص التدريب على الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد استقبل السفير الإيطالي لدى مصر مايكل كارون، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول فرص توسيع آفاق التعاون المستقبلي بين مصر وإيطاليا في مجالات مجالات (تدريب الكوادر الطبية، والاستثمار في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الطبية).

وأضاف أن الجانبين ناقشا ملفات القطاع الصحي التي سيتم استعراضها خلال فعاليات المنتدى المصري الإيطالي، الذي من المقرر عقده خلال شهر أكتوبر الجاري، إلى جانب استعراض ملفات التعاون في القطاع الصحي، والممتدة منذ عقود طويلة، وكذلك فرص التعاون المستقبلة، وعلى رأسها التعاون في مجال السياحة العلاجية، وفرص الاسثمار في القطاع الصحي.

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