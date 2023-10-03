الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حكاية وطن| إنجازات غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 10 سنوات

وزارة الصحة
وزارة الصحة

استعرضت فضائية "إكسترانيوز"،  إنجازات وزارة الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية، والمبادرات الرئاسية التي جرى إطلاقها، وكيف حققت مصر إنجازات غير مسبوقة في قطاع الصحة بشكل عام. 

وذكر التقرير أن المنظومة الصحية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية، وكان هذا القطاع على رأس أولويات الرئيس السيسي، والتي برزت في عدد من المبادرات الصحية المتنوعة وحققت إنجازات و نجاحات على النحو التالي: 

- بلغ عدد المشروعات التى شهدها القطاع منذ عام 2014 وحتى الآن 965 مشروعًا. 

- تكلفة المشروعات الصحية بلغت 91.31 مليار جنيه.

- تضمنت مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية عمل مسح شمل 70 مليون مواطن.

- نجحت مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في عمل المسح السمعي لـ4.9 مليون طفل حديث الولادة. 

- ثم أتت مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار لتخفيف معاناة غير القادرين. 

- وتم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بتكلفة 602.9 مليون جنيه حيث تم فحص 24.6 مليون سيدة.

- تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضي الضمور العضلي الشوكى في يوليو 2021. 

- شملت المبادرات أيضًا إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن النيميا والسمنة التقزم في فبراير 2019. 

- كما تم إطلاق المبادة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" في يناير 2019. 

 

إنجازات وزارة الصحة 10 سنوات الماضية المبادرات الرئاسية هد الرئيس السيسى المشروعات الصحية

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