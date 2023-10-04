مع اقتراب إعصار كوينو.. تايوان تعلن إغلاق المدارس والمكاتب

كشفت السلطات في تايوان عن اتخاذ العديد من المدن والمقاطعات في البلاد قرار إغلاق المدارس والمكاتب اليوم، بسبب رياح قوية وأمطار متوقعة، ناجمة عن اقتراب إعصار كوينو.

وأعلنت مقاطعة "تايتونج"، أنه سيتم إغلاق جميع المكاتب والمدارس، بعد ظهر اليوم حيث من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، بينما ستغلق جزيرة "أوركيد" والجزيرة الخضراء ليوم كامل، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

المدارس والمكاتب ستظل مغلقة

كما أعلنت حكومة مقاطعة "بينجو" أيضا أن المدارس والمكاتب ستظل مغلقة اليوم، بسبب اقتراب العاصفة.

واعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم، تم تحديد موقع إعصار "كوينو" على بعد 280 كيلومترا شرق "كيب إيلوانبي" أقصى جنوب تايوان، ويتحرك باتجاه الغرب، بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 191 كيلومترا في الساعة.

أمطار غزيرة ورياح عاتية

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات في تايوان تحذيرا من اقتراب إعصار "كوينو" من البلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية ستؤثر على مختلف الأنحاء الشرقية والغربية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، أن السلطات أغلقت عددا من الحدائق العامة وأعلنت عدة مناطق جبلية وساحلية كمناطق خطرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار الأنحاء الشرقية والغربية من البلاد مصحوبا بأمطار ورياح قوية غدا قبل أن يضرب الأنحاء الجنوبية الشرقية.

حدوث فيضانات وانهيارات أرضية

وفي الفلبين، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف في ستة أقاليم شمالية على الأقل وحذر من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية خاصة في المناطق الجبلية.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس، عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية، يرصد الإعصار حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي.

ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.

يشار إلى أن سرعة الرياح في وسط الإعصار تصل إلى نحو 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.

وبحسب بيانات السلطات اليابانية، فإن الإعصار قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموج في البحر.

ونظرا لذلك، دعت السلطات سكان المناطق الساحلية لإبداء الحذر.