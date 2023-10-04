الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع اقتراب إعصار كوينو.. تايوان تعلن إغلاق المدارس والمكاتب

إعصار كوينو
إعصار كوينو

كشفت السلطات في  تايوان عن اتخاذ العديد من المدن والمقاطعات في البلاد قرار إغلاق المدارس والمكاتب اليوم، بسبب رياح قوية وأمطار متوقعة، ناجمة عن اقتراب إعصار كوينو.

وأعلنت مقاطعة "تايتونج"، أنه سيتم إغلاق جميع المكاتب والمدارس، بعد ظهر اليوم حيث من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، بينما ستغلق جزيرة "أوركيد" والجزيرة الخضراء ليوم كامل، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

المدارس والمكاتب ستظل مغلقة

كما أعلنت حكومة مقاطعة "بينجو" أيضا أن المدارس والمكاتب ستظل مغلقة اليوم، بسبب اقتراب العاصفة.

واعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم، تم تحديد موقع إعصار "كوينو" على بعد 280 كيلومترا شرق "كيب إيلوانبي" أقصى جنوب تايوان، ويتحرك باتجاه الغرب، بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 191 كيلومترا في الساعة.

أمطار غزيرة ورياح عاتية

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات في تايوان تحذيرا من اقتراب إعصار "كوينو" من البلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية ستؤثر على مختلف الأنحاء الشرقية والغربية. 

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، أن السلطات أغلقت عددا من الحدائق العامة وأعلنت عدة مناطق جبلية وساحلية كمناطق خطرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار الأنحاء الشرقية والغربية من البلاد مصحوبا بأمطار ورياح قوية غدا قبل أن يضرب الأنحاء الجنوبية الشرقية. 

حدوث فيضانات وانهيارات أرضية

وفي الفلبين، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف في ستة أقاليم شمالية على الأقل وحذر من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية خاصة في المناطق الجبلية.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس، عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية، يرصد الإعصار حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي.

ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.

يشار إلى أن سرعة الرياح في وسط الإعصار تصل إلى نحو 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.

وبحسب بيانات السلطات اليابانية، فإن الإعصار قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموج في البحر.

ونظرا لذلك، دعت السلطات سكان المناطق الساحلية لإبداء الحذر.

 

تايوان إعصار كوينو العاصفه المدارس إغلاق المدارس امطار غزيرة

مواد متعلقة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

بالأرقام.. كل شىء عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الأكثر قراءة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

كيف حافظت الدولة على استقرار إمدادات الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية؟

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

بعد الخسارة أمام جالطة سراى.. رقم سلبى لم يحدث منذ 37 عامًا لليونايتد

"بناءً على تعديل أقره في يناير".. القصة الكاملة للإطاحة التاريخية بـ"مكارثي"

أعلام مصر وصور السيسى تتصدر المشهد أمام الشهر العقارى فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

منذ تكوينها حتى انتصار أكتوبر.! (تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام!)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال